Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в сотнях километров от дома

Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку обнаружили живой в Перми, в 300 километрах от места исчезновения, сообщает портал E1.ru. Она ушла из дома 27 июля с деньгами и драгоценностями, а почти сразу после этого родителям начали поступать звонки от вымогателей. Родственники предполагали, что девушка могла стать жертвой телефонных аферистов.

Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Практически сутки провела без еды. Все подробности будут известны, когда ее в Екатеринбург доставят, — рассказал отчим девушки.

Ранее отчим екатеринбурженки рассказал, что она ушла из дома утром и перестала выходить на связь. После этого активизировались телефонные мошенники, которые начали угрожать семье расправой над девушкой. Также аферисты прислали ее матери фейковые фотографии пропавшей с заклеенным пластырем ртом, которые были сгенерированы через ИИ.

Кроме того, в Белграде начали разыскивать 27-летнюю россиянку после того, как она перестала выходить на связь. Вечером 25 июля девушка сообщила подруге о намерении отправиться в ночное заведение. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.