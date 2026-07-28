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28 июля 2026 в 14:47

Молодая россиянка пропала после звонков от мошенников

В Екатеринбурге разыскивают девушку, пропавшую после звонков от мошенников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В Екатеринбурге разыскивают 21-летнюю девушку, которая 27 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает издание E1.RU. По словам близких, в последнее время ей звонили мошенники, и она поддалась их влиянию. После исчезновения аферисты начали угрожать родственникам.

Отчим пропавшей рассказал, что она покинула дом утром в 11:48 по местному времени. Семья обнаружила пропажу украшений и денег. Сама девушка на связь не выходила.

Через три часа после ее ухода на телефон матери начали поступать звонки от мошенников, которые требовали связаться с ними, угрожая расправой. Злоумышленники также отправили женщине фотографию дочери с заклеенным пластырем ртом, которая, по словам отчима, была сгенерирована с помощью нейросетей.

Родные обратились с заявлением в полицию, а также в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры распространяют ориентировку на пропавшую.

Ранее стало известно, что в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае уже больше месяца разыскивают пропавшего 39-летнего рыбака Вадима Крука. В конце июня он вместе с друзьями отправился на рыбалку.

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