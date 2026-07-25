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25 июля 2026 в 10:25

В районе пропажи семьи Усольцевых таинственно исчез мужчина

Рядом с местом пропажи Усольцевых на протяжении месяца не могут найти рыбака

Река Мана в Красноярском крае Река Мана в Красноярском крае Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае уже больше месяца разыскивают пропавшего 39-летнего рыбака Вадима Крука, сообщает Telegram-канал SHOT. В конце июня он вместе с друзьями отправился на рыбалку — компания вышла на лодке из села Акиловка и двинулась по реке Мане.

Вскоре неподалеку от этого места судно перевернулось. Двое мужчин сумели спастись, тогда как Вадим бесследно исчез. Поиски начались незамедлительно, однако более чем за месяц никаких результатов не принесли — удалось обнаружить лишь перевернувшуюся лодку. Друзья, бывшие с ним в тот злополучный день, также не могут объяснить, куда он пропал.

Это уже не первое загадочное исчезновение в этих местах. Более года назад в районе Манской «петли смерти» бесследно пропала семья Усольцевых — три человека ушли гулять в лес и не вернулись. До этого здесь же исчезли бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и ряд других людей. Всего за последние несколько лет из этих мест не вернулись домой как минимум семь человек.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых на самом деле жива, а ее исчезновение было тщательно спланированной операцией прикрытия. Он отметил, что Сергея, Ирину и их дочь Арину следует искать в США. Криминалист подчеркнул, что в любом российском городе или деревне Усольцевых сразу узнали бы и сообщили в полицию.

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