«Их там и не было»: криминалист назвал бессмысленными поиски Усольцевых Криминалист Игнатов: пропавших в тайге Усольцевых нужно искать в США

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, на самом деле жива, а их исчезновение — это тщательно спланированная операция прикрытия, заявил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, искать Сергея, Ирину и их дочь Арину следует в США.

Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там (в тайге. — NEWS.ru) и не было. Я склоняюсь к тому, что все-таки никто их не убивал, что они скрылись сами, — отметил эксперт.

Игнатов подчеркнул, что в любом российском городе или деревне Усольцевых бы сразу узнали и сообщили в полицию. Поэтому наиболее вероятным местом нахождения семьи сейчас являются США или предгорья Анд. Криминалист считает, что они могли пересечь границу нелегально или по поддельным документам.

Ранее сообщалось, что за несколько лет до своего исчезновения в тайге Сергей Усольцев 75 раз выезжал за границу. При этом с супругой Ириной он летал за границу всего четыре раза — в Узбекистан и Таиланд.