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30 июля 2026 в 06:20

Россиянка таинственно пропала в Белграде после сообщения подруге

Полиция Сербии Полиция Сербии Фото: Fabian Strauch/Global Look Press
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В Белграде разыскивают 27-летнюю гражданку России Людмилу, которая перестала выходить на связь после того, как сообщила о планах посетить ночной клуб, сообщает Telegram-канал SHOT. Вечером 25 июля девушка рассказала подруге, что собирается провести время вне дома.

Она назвала место, расположенное в муниципалитете Палилула. Около 23:00 по мск Людмила в последний раз отправила сообщение близким, после чего связь прервалась.

Подруга пропавшей Дарья сообщила, что не знает, успела ли Людмила добраться до заведения. По ее словам, уже в тот же вечер девушка перестала отвечать на телефонные звонки.

Поиски продолжаются около пяти дней. Для подачи заявления в сербскую полицию необходимо дождаться, пока Интерпол передаст обращение, которое мать пропавшей ранее подала в России, сказано в публикации.

Ранее стало известно, что пропавший во время прогулки с собакой в Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины, покинул Россию. В ГСУ СК по Московской области сообщили, что тело женщины обнаружено в лесу в Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным правоохранительных органов, в совершении преступления подозревается сожитель погибшей.

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