Россиянка выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер на Камчатке

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного, сообщает управление СК РФ по региону. Инцидент произошел 22 июля. Отмечается, что женщина родила девочку в домашних условиях, поместила новорожденную в мусорный пакет и выбросила в контейнер, который был установлен у многоквартирного дома по улице Бохняка в Петропавловске-Камчатском.

Местонахождение ребенка до настоящего времени не установлено. Женщина доставлена в реанимационное отделение, ей оказывается медицинская помощь. Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время производится осмотр территории организации по утилизации отходов. Известно, что содержимое контейнера было вывезено спецтехникой компании.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок умер после атаки БПЛА в Керчи. Помощник главы региона Ольга Курлаева уточняла, что в результате удара также пострадали трое взрослых.