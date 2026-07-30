Девочка получила ожоги, коснувшись оборванного провода ЛЭП

После контакта с оборванным проводом линии электропередачи 13-летняя девочка получила ожоги, сообщила пресс-служба следственного управлении СК России по республике в Telegram. Инцидент произошел вечером 29 июля в селе Хпюк в Курахском районе Дагестана.

По предварительным данным, из-за просадки грунта, вызванной продолжительными дождями, упала опора высоковольтной линии электропередачи. Проходившая рядом школьница получила ожоги второй степени кисти руки и обеих стоп.

Следователи начали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, ответственные за содержание ЛЭП.

Ранее одиннадцатилетний мальчик погиб от удара электрическим током на приусадебном участке в селе Дальняя Игуменка Белгородской области. Ребенок мыл мототехнику мойкой высокого давления, подключенной через удлинитель, и получил смертельную травму на месте происшествия.