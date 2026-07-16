Жители Латвии сбивают служебные дроны камнями и палками

В Латвии участились инциденты, когда местные жители атакуют беспилотники, используемые для мониторинга линий электропередачи. Как сообщила руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче сайту otkrito.lv, в ход идут камни, палки и даже струи воды из шлангов.

Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы — все это случалось со стороны людей, — указала Гауче.

По ее словам, большинство ситуаций удается урегулировать после разъяснения цели полетов. В компании отметили, что беспилотники перемещаются исключительно над линиями электропередачи и в охранных зонах, а оператор всегда находится в пределах видимости и готов предъявить документы по требованию жителей. Энергетики надеются, что со временем жители привыкнут к дронам и перестанут воспринимать их как угрозу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания властей Литвы о том, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, свежей порцией страшилок. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне».