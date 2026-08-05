Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что в случае вооруженного конфликта между Латвией и Россией готова взять в руки автомат, передает газета «Взгляд» со ссылкой на иностранное СМИ. При этом артистка оговорилась, что не хочет реального кровопролития, и выразила надежду на мирное разрешение любых противоречий между соседними государствами.

Она также назвала себя оптимистом и отметила, что всегда верит в лучшее развитие событий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль «Рандеву» Вайкуле в Юрмале адовым лицемерием. По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

До этого бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Вайкуле озвучивает антироссийскую и антисоветскую повестку из-за политической конъюнктуры. Он отметил, что публичная позиция артистки продиктована необходимостью следовать местной политической линии. По мнению политика, Вайкуле, пока жила в России, чувствовала себя намного комфортней.