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29 июля 2026 в 11:06

«Какое адовое лицемерие!»: Захарова «прошлась» по фестивалю Вайкуле

Захарова назвала адовым лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала музыкальный фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале адовым лицемерием. По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

Посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели, — отметила дипломат.

За десятилетия существования независимой Латвии организаторы не создали ни одного нового музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем, считает Захарова. По ее мнению, это не что иное, как проявление двойных стандартов.

Ранее сообщалось, что Вайкуле оступилась и упала спиной на сцене в ходе выступления на фестивале «Рандеву». Это произошло, когда артистка исполняла песню на русском языке. В результате певица оказалась на полу среди участников массовки.

До этого стало известно, что народная артистка России Алла Пугачева на фестивале в Юрмале заявила о готовности провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.

Власть
Юрмала
Мария Захарова
Лайма Вайкуле
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