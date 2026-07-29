Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала музыкальный фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале адовым лицемерием. По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

Посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели, — отметила дипломат.

За десятилетия существования независимой Латвии организаторы не создали ни одного нового музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем, считает Захарова. По ее мнению, это не что иное, как проявление двойных стандартов.

Ранее сообщалось, что Вайкуле оступилась и упала спиной на сцене в ходе выступления на фестивале «Рандеву». Это произошло, когда артистка исполняла песню на русском языке. В результате певица оказалась на полу среди участников массовки.

До этого стало известно, что народная артистка России Алла Пугачева на фестивале в Юрмале заявила о готовности провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.