Пугачева заявила о готовности дать концерт в Киеве

Российская певица Алла Пугачева на фестивале в латвийской Юрмале заявила, что готова провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, которые передает издание «Новости LIVE», она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.

Пригласите — споем вместе. Под мирным небом только, пожалуйста, — отметила Пугачева.

Ранее Пугачева сравнила себя с больной собакой во время прогулки с друзьями в Юрмале. Хозяева домашнего животного рассказали, что после операции у нее деформировалась спина, а лапы почти не двигаются.

Также депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Латвия может запретить песни Пугачевой вслед за музыкой композитора Раймонда Паулса, что станет логичным продолжением политики «вымарывания собственной культуры». По его словам, русофобия в странах Балтии уже дошла до немыслимого уровня.

Между тем певица Лайма Вайкуле может заработать более 20 млн рублей за организацию фестиваля с артистами-иноагентами в Юрмале. Исполнительница получила грант в 3 млн рублей от властей Латвии на проведение «Рандеву».