Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:14

Пугачевой предрекли незавидную участь на фоне отмены песен Паулса в Риге

Депутат Толмачев: Латвия может запретить песни Пугачевой вслед за Паулсом

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Латвия может запретить песни певицы Аллы Пугачевой вслед за музыкой композитора Раймонда Паулса, что станет логичным продолжением политики «вымарывания собственной культуры», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, русофобия в странах Балтии уже дошла до немыслимого уровня.

Русофобия в странах Балтии дошла до уровня, когда они вымарывают часть собственной культуры. Музыка Паулса была фоном, на котором без преувеличения вырос каждый латыш за последние полвека. Но и своих родных талантов Рига не щадит. Случай может стать прецедентом. Получается, что никто не застрахован — даже заслуженный латвийский артист, благодаря которому у страны есть повод для гордости. Увидим, как сложится судьба других исполнителей, например певиц Лаймы Вайкуле или Пугачевой. Возможно, бумеранг вернулся: те, кто зарабатывал в России, уехал из нее и принялся поливать грязью из-за забора, теперь получат пощечину откуда не ждали. Если так с ними и будет — поделом. Это судьба всех, кто предает РФ, — сказал Толмачев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал больными людьми политиков Латвии, инициировавших запрет на трансляцию произведений Паулса. Он отметил, что подобные решения выглядят нелепо.

Власть
Латвия
Раймонд Паулс
Алла Пугачева
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неочевидный признак энцефалита
Жителей столичного региона предупредили о погодных катаклизмах в августе
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
В Кирове рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ
Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.