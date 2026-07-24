Латвия может запретить песни певицы Аллы Пугачевой вслед за музыкой композитора Раймонда Паулса, что станет логичным продолжением политики «вымарывания собственной культуры», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, русофобия в странах Балтии уже дошла до немыслимого уровня.

Русофобия в странах Балтии дошла до уровня, когда они вымарывают часть собственной культуры. Музыка Паулса была фоном, на котором без преувеличения вырос каждый латыш за последние полвека. Но и своих родных талантов Рига не щадит. Случай может стать прецедентом. Получается, что никто не застрахован — даже заслуженный латвийский артист, благодаря которому у страны есть повод для гордости. Увидим, как сложится судьба других исполнителей, например певиц Лаймы Вайкуле или Пугачевой. Возможно, бумеранг вернулся: те, кто зарабатывал в России, уехал из нее и принялся поливать грязью из-за забора, теперь получат пощечину откуда не ждали. Если так с ними и будет — поделом. Это судьба всех, кто предает РФ, — сказал Толмачев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал больными людьми политиков Латвии, инициировавших запрет на трансляцию произведений Паулса. Он отметил, что подобные решения выглядят нелепо.