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29 июля 2026 в 09:45

Пугачеву могут выгнать из ее летней резиденции в Латвии

Владелец выставил на продажу дом Пугачевой в Юрмале, который она снимает 10 лет

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Певицу Аллу Пугачеву могут выгнать из дома в Юрмале, который она снимает каждое лето вот уже 10 лет, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, владелец виллы выставил ее на продажу и в любой момент может расторгнуть договор аренды. За месяц проживания в особняке певица платит 6,2 млн рублей.

В материале говорится, что дом решил продать бывший совладелец Parex Banka. Сейчас идут переговоры, но собственник хочет закрыть сделку в ближайшее время. Первоначальная цена составляла €10 млн (около 900 млн рублей), затем снизилась до €6 млн (около 540 млн рублей).

Канал пишет, что риелторы уже показывают виллу потенциальным покупателям — на это время арендаторов могут попросить покинуть дом. Будущий хозяин, по информации авторов публикации, покупает недвижимость для себя, поэтому может отказаться от сдачи в аренду.

Журналисты отмечают, что сама Пугачева не хочет съезжать. За последние 10 лет семья обжилась в этом доме и стала приоритетными сезонными арендаторами.

Ранее сообщалось, что в Юрмале снесли дом, в котором жил сатирик Михаил Задорнов. По информации источников, здание, служившее юмористу местом встреч с журналистами и звездами, полностью демонтировано новыми владельцами участка.

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