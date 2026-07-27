«Родовую усадьбу» Задорнова в Юрмале сровняли с землей

В Юрмале снесен дом, в котором жил писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщает Telegram-канал SHOT. Здание, приобретенное юмористом в 1990 году и служившее местом встреч с журналистами и звездами, полностью демонтировано новыми владельцами участка. По информации канала, на месте бывшей «родовой усадьбы» сатирика теперь возведен двухэтажный коттедж.

Ранее сообщалось, что вдова сатирика Велта Задорнова обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на произведения ее мужа. Суд удовлетворил ходатайство и временно запретил распространение некоторых его шуток в интернете. Среди произведений, использование которых ограничено, — шутки о «тупых американцах», «только наших людях», АвтоВАЗе и другие.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин предложил превратить особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в реабилитационный центр для участников СВО. Он отметил, что это позволит эффективно использовать недвижимость для общественных нужд.