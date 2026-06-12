Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти

Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти Суд ограничил публикацию шуток сатирика Задорнова после иска его вдовы

Вдова сатирика Михаила Задорнова обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на его произведения и ограничить их использование в интернете без ее согласия, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о десятках монологов и сатирических номеров, которые активно распространяются онлайн.

Суд удовлетворил ходатайство и временно запретил распространение спорных произведений на период рассмотрения дела. В перечне упоминаются, в частности, известные сатирические монологи, в которых фигурируют образы «типичных туристов», рассуждения о российских и зарубежных реалиях, а также юмористические зарисовки про бюрократию, цены и автомобильную промышленность.

Ранее стало известно, что бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в кино без согласия певца. Басманный суд Москвы недавно продлил арест Россе до 5 августа. Его обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.