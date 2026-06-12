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12 июня 2026 в 20:05

Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти

Суд ограничил публикацию шуток сатирика Задорнова после иска его вдовы

Здание Мосгорсуда Здание Мосгорсуда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вдова сатирика Михаила Задорнова обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на его произведения и ограничить их использование в интернете без ее согласия, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о десятках монологов и сатирических номеров, которые активно распространяются онлайн.

Суд удовлетворил ходатайство и временно запретил распространение спорных произведений на период рассмотрения дела. В перечне упоминаются, в частности, известные сатирические монологи, в которых фигурируют образы «типичных туристов», рассуждения о российских и зарубежных реалиях, а также юмористические зарисовки про бюрократию, цены и автомобильную промышленность.

Ранее стало известно, что бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в кино без согласия певца. Басманный суд Москвы недавно продлил арест Россе до 5 августа. Его обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.

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