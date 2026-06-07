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07 июня 2026 в 07:45

Стало известно, в чем именно обвиняют экс-продюсера Газманова

Экс-продюсеру Газманова выдвинули обвинения в передаче песен без его ведома

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в кино без согласия певца, пишет РИА Новости. Басманный суд Москвы недавно продлил арест Россе до 5 августа. Его обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.

Также [обвиняется] в систематической передаче неустановленным лицам произведений, а также изображений народного артиста РФ Олега Газманова, в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах без его ведома, — говорится в судебных документах.

Уголовное дело было возбуждено в марте. Экс-продюсеру певца инкриминируют две статьи: незаконное использование объектов авторского права и хищение денег в особо крупном размере. В суде Росса заявил, что практически не слышит на одно ухо. Он также сообщил, что ранее перенес заболевание легких. Его защита отказалась от комментариев.

На своем сайте Росса называет себя продюсером и экспертом музыкальной индустрии. Он сотрудничал со многими артистами российской эстрады, в том числе с Газмановым, группами Serebro и t.A.T.u., Юлей Савичевой, Дмитрием Маликовым, Александром Реввой, Димой Биланом и Александром Пушным.

Ранее сын Газманова Родион дал показания по уголовному делу о краже денег от продажи билетов на концерты. Допрос прошел в Хорошевском районном суде Москвы. Сын артиста проходит по делу в качестве свидетеля. Сам Родион Газманов заявил в суде, что в реальности не имел никакого отношения к работе компаний.

Шоу-бизнес
Россия
Олег Газманов
продюсеры
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