Сын Газманова дал показания по делу о хищении более 15 млн рублей

Сын Газманова дал показания по делу о хищении более 15 млн рублей

В Хорошевском районном суде Москвы допросили сына певца Олега Газманова Родиона по уголовному делу о хищении средств от концертной деятельности, сообщил ТАСС один из участников процесса. По его словам, сын артиста выступил в качестве свидетеля.

Родион Газманов пояснил, что фактически никак не участвовал в деятельности юридических лиц, фигурирующих в деле. Также показания дала бухгалтер Олега Газманова, рассказал собеседник агентства.

Фигурантом дела является бывший концертный директор Олега Газманова Дмитрий Царенко. Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. В материалах дела насчитывается 17 эпизодов, а общий размер ущерба превышает 15 млн рублей.

Царенко свою вину не признает. Кроме того, бывший директор подал иск к Олегу Газманову с требованием взыскать 44 млн рублей, которые назвал неосновательным обогащением. На данный момент суд оставил этот иск без движения.

Как писал Telegram-канал Mash, Олег Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов. По его информации, артист рассказал, что вскрыл схему после аудита: часть выступлений якобы проводили через ИП экс-менеджера.