Газманов в суде дал показания об экс-менеджере

Mash: Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Как сообщает Telegram-канал Mash, Олег Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов. По данным канала, он обвинил своего бывшего концертного директора Дмитрия Царенко в пропаже 15 млн рублей.

Как отмечает канал, артист заявил, что вскрыл схему после аудита: часть выступлений якобы проводили через ИП экс-менеджера. По словам Газманова, которые передает Mash, после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%.

Telegram-канал добавил, что со слов Газманова, его годовой доход от авторских выплат составляет около 25 млн рублей. Кроме того, он довольно часто получает наличные средства от спонсоров, передает Mash.

Как сообщает канал, при этом артист заверил, что, по его представлениям, оплата за выступления всегда проходила через бухгалтерию. Telegram-канал Mash сообщает, что наличие у него крупных сумм наличных Газманов объяснил тем, что это личные средства, предназначенные для помощи родственникам.

Ранее сообщалось, что Газманов удвоил гонорар за корпоративы в феврале, теперь они стоят до 7 млн рублей. Райдер исполнителя не претерпел изменений: в нем по-прежнему значатся премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды,

