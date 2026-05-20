20 мая 2026 в 20:15

В Совфеде объяснили, что лежит в основе истинного патриотизма

Сенатор Волошин: патриотизм проверяется не лайками, а делами

Совет Федерации Фото: council.gov.ru
Подлинная любовь к Родине не может быть основана на формальном обучении или активности в соцсетях, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин на встрече просветительской молодежной патриотической экспедиции «Код непокоренных — 2026» в Минске. По его словам, настоящий патриотизм проверяется делами, передает корреспондент NEWS.ru.

Патриотизм проверяется не лайками, а делами: прийти к памятнику, восстановить забытое имя, рассказать младшим. Настоящую любовь к Родине не выучишь по учебнику. Она приходит в тот момент, когда стоишь у обелиска, читаешь фамилии и вдруг понимаешь: за каждым именем — человек, который уже никогда не вернется домой, — пояснил Волошин.

По его словам, в такие минуты становится ненужным любой пафос и остается место лишь «тихой благодарности и чувству долга». Сенатор также отметил, что города, которые посетила экспедиция, «выстояли, когда выстоять было невозможно».

Ранее Волошин заявил, что трагедию и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне нельзя подвергать ретуши. По его словам, молодежь должна знать правду о подпольщиках и партизанах, которые ежедневно рисковали жизнью ради страны.

Елена Васильченко
В Совфеде объяснили, что лежит в основе истинного патриотизма
