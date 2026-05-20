20 мая 2026 в 20:32

Ураган уничтожил дом в Забайкальском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ураган полностью снес дом в Забайкальском крае, сообщил Telegram-канал «112». Как уточняется в публикации, жители Петровска-Забайкальского уже получили официальное предупреждение. Их призвали оставаться дома и отключить электронику.

Уточняется, что разрушенный дом находится на улице Енисейской. Помимо снесенного дома, ураган также стал причиной оборванных проводов ЛЭП.

Ранее сообщалось, что мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО. Десятки тысяч человек остались в тот момент без электричества. Непогода пришла в регион с Урала.

Также стало известно, что два человека пострадали из-за мощного грозового шторма, который бушевал в Кировской области. Уточнялось, что без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей. Также стихия повалила 15 деревьев, повредила около 30 автомобилей и сорвала крыши с домов.

