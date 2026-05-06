Два человека пострадали из-за бушующего в российском регионе шторма Два жителя Кировской области пострадали из-за бушующего грозового шторма

Два человека пострадали из-за мощного грозового шторма, который бушует в Кировской области, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей.

Как уточнил канал, сильный ветер и осадки нарушили энергоснабжение в 592 жилых домах 75 населенных пунктов, включая Киров, а также Кирово-Чепецкий район, Слободской и Котельнический муниципальные округа. Стихия повалила 15 деревьев, повредила около 30 автомобилей и сорвала крыши с домов. Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий урагана.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «черемуховые холода» придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до плюс 14–19 градусов.