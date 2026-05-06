Посольство России в Берлине потребовало от германских властей отменить запрет на использование символики Победы на советских мемориалах во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Российские дипломаты заявили, что подобные ограничения являются недопустимыми и оскорбляют память миллионов жертв борьбы с нацизмом.

Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха, — подчеркнули в дипмиссии.

До этого стало известно, что власти Берлина вновь вводят ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.