Экстремальное похудение, аборты, отказ от алкоголя: как живет Пермякова

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова сбросила 25 килограммов и теперь наслаждается своей новой стройной фигурой. Как ей удалось избавиться от лишнего веса, что известно о ее личной жизни, почему она отказалась от алкоголя?

Как похудела Пермякова

Пермякова не стала скрывать и в эфире шоу «Кстати» рассказала, что путь к преображению оказался трудным. Она осознала, что лишний вес стал заметно влиять на ее здоровье и общее состояние.

«Я просто взялась за себя. Когда перевалило за сотню, казалось — ну куда больше? Уже тяжеловато было, да и хотелось какую-то активность, у меня дочка растет. А хейтеров не читаю, не люблю. Но без них никуда, конечно. Если люди высказываются, значит, им надо — пускай. Значит, я интересна. Будоражу чем-то!» — поделилась 54-летняя актриса.

Звезда «Интернов» утверждает, что не делала никаких «волшебных уколов». Она достигла впечатляющего результата благодаря дисциплине, пересмотру питания и упорной работе над собой.

«Это не „Оземпик“. Все при поддержке моего эндокринолога — это обязательно! Потому что в любом случае, если ты хочешь что-то с собой сделать, необходим совет профессионала. Хотя бы контроль. Чтобы все под чутким руководством, а не стихийно. У меня есть знакомые, которые хотят быстрого результата, я тоже хотела — но этот быстрый результат потом очень быстро возвращается», — заверила актриса.

Сегодня Светлана наслаждается новым отражением в зеркале и не скрывает, что довольна результатом. При этом она продолжает консультироваться со специалистами.

«Сейчас я закрепляю результат и пытаюсь выработать правильную пищевую привычку. Не переживаешь, не доедаешь, не перекусываешь, когда хочется. Так много соблазнов, но надо четко понимать: перетерплю я эти орешки, перетерплю и все остальное!» — посмеялась артистка.

Что известно об отказе Пермяковой от алкоголя

Актриса поделилась, что полностью отказалась от спиртных напитков.

По словам Пермяковой, ее все так же тянет на сладкое, но не на алкоголь. Она осознала, что после выпитого ей может стать нехорошо.

«К сладкому тяга не прошла, а прошла к алкоголю. Не хочется даже. Еще я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Я перестала пить», — поделилась Пермякова.

Как сложилась личная жизнь Пермяковой

Светлана Пермякова в беседе с Еленой Хангой рассказывала о двух абортах в молодости. По словам актрисы, первый раз это произошло, когда ей было чуть больше 20, и она не была готова к материнству.

«Первая беременность — из нее бы толком ничего не вышло. Человек был приезжий, издалека, это была случайная влюбленность — ходили, гуляли, и он должен был уехать. А у меня работа, выпускной, спектакли, вся жизнь впереди. Я понимаю, что просто нужно так», — рассказала она.

В следующих отношениях ребенка не захотел возлюбленный Пермяковой.

«Это тоже случайное знакомство в электричке, потом романтические гуляния… Я ему сказала, что беременна. Он сказал: „Нет“. <…> Когда я из наркоза выходила, я помню, что у меня слезы, и я говорила: „Я хочу детей“. У меня даже лактация уже началась», — поделилась она.

В 2008 году актриса связала свою жизнь с арт-директором Евгением Бодровым. Однако через месяц они расстались из-за его проблем с алкоголем и наркотиками. Позже выяснилось, что у Бодрова был СПИД, и в 2014 году он скончался.

В 2012 году Пермякова родила дочь Варвару от Максима Скрябина. Он был продюсером и моложе ее на 19 лет. Они то расставались, то сходились.

Сейчас актриса находится в отношениях, но личность избранника не раскрывает.

«Пусть это останется моей маленькой личной тайной. Счастье любит тишину. Меньше шума — больше тепла», — заявила она.

