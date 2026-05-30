Российские бренды обратились к покупателям из-за маркетплейсов

Российские бренды начали публично обращаться к постоянным клиентам с просьбой оформлять заказы на собственных сайтах, а не через маркетплейсы, пишет Lenta.ru. Причина — растущие комиссии, расходы на логистику, хранение и продвижение, которые на некоторых площадках достигают 50–60% от цены товара, особенно для небольших производителей.

Компании не планируют полностью уходить с маркетплейсов, так как это важный канал продаж и удобный для многих покупателей. Однако они призывают лояльную аудиторию поддерживать бренды прямыми заказами, предлагая взамен скидки, подарки, бонусы, ранний доступ к новинкам и бесплатную доставку.

Сооснователь бренда «Гогольшоп» Екатерина Коверник рассказала, что правила на площадках могут меняться в один день, а маржинальность продаж падает до критических значений. Фаундер Roseville Ольга Баринова добавила, что на маркетплейсах сложнее строить бренд и сохранять идентичность, тогда как собственный сайт позволяет контролировать упаковку, коммуникацию и клиентский опыт, включая персонализированные сервис.

На маркетплейсах работаем с 2022 года. Ушли с Wb, а на Ozon и «Яндекс Маркете» постепенно сокращаем ассортимент и возвращаем аудиторию обратно на собственный сайт. Причина довольно простая: в какой-то момент маркетплейсы перестали быть для небольших брендов партнерской историей, — указала предприниматель.

В материале уточняется, что рынок движется к смешанной модели: маркетплейсы остаются для привлечения новых клиентов, а собственные сайты — для работы с лояльной аудиторией и повышения маржинальности. Покупателям предлагают выбор между привычным удобством площадок и дополнительными преимуществами при прямых заказах.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заметил, что при обнаружении контрафактного товара, приобретенного на онлайн-площадке, оптимальной стратегией станет оформление возврата. Кроме того, еще на этапе выбора товара стоит пользоваться специализированными сервисами проверки.