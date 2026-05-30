В Раде заметили тревожную тенденцию по гражданам Украины

За пределами Украины находится около восьми миллионов граждан страны, однако не все государства заинтересованы в их возвращении на родину, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления в Верховной раде. Киев, по его словам, ставит целью вернуть этих людей, создав для этого необходимые условия.

Сибига пояснил, что страны-реципиенты «ценят вклад беженцев» в «развитие своих экономик». Именно поэтому Украине придется «бороться за своих людей». Он добавил, что некоторые государства не хотят терять дешевую и квалифицированную рабочую силу.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен косвенно отмечала, что европейские страны занимают другую позицию, считая украинцев не помощниками, а обузой. Она предложила странам ЕС пересмотреть политику в отношении украинских беженцев с учетом ограниченности европейских ресурсов. Политик замечала, что не все страны имеют возможность содержать миллионы переселенцев. Особенно в условиях, когда Украина сама нуждается в человеческих кадрах.

Ранее фон дер Ляйен также предупредила, что Европа в будущем может столкнуться с теми же угрозами безопасности, что сейчас переживают страны Прибалтики. Речь идет также о вторжении дронов.