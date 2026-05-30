ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 01:43

В Раде заметили тревожную тенденцию по гражданам Украины

Глава МИД Украины Сибига: не все страны Европы хотят возвращать беженцев

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За пределами Украины находится около восьми миллионов граждан страны, однако не все государства заинтересованы в их возвращении на родину, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления в Верховной раде. Киев, по его словам, ставит целью вернуть этих людей, создав для этого необходимые условия.

Сибига пояснил, что страны-реципиенты «ценят вклад беженцев» в «развитие своих экономик». Именно поэтому Украине придется «бороться за своих людей». Он добавил, что некоторые государства не хотят терять дешевую и квалифицированную рабочую силу.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен косвенно отмечала, что европейские страны занимают другую позицию, считая украинцев не помощниками, а обузой. Она предложила странам ЕС пересмотреть политику в отношении украинских беженцев с учетом ограниченности европейских ресурсов. Политик замечала, что не все страны имеют возможность содержать миллионы переселенцев. Особенно в условиях, когда Украина сама нуждается в человеческих кадрах.

Ранее фон дер Ляйен также предупредила, что Европа в будущем может столкнуться с теми же угрозами безопасности, что сейчас переживают страны Прибалтики. Речь идет также о вторжении дронов.

Европа
Украина
Андрей Сибига
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.