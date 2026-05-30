30 мая 2026 в 01:42

Иран поставил Россию в особое положение в Ормузском проливе

Россия и Китай получат особые условия для прохода через Ормузский пролив, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Он отметил, что оба государства являются стратегическими партнерами, и в дальнейшем будут пользоваться благоприятным подходом при транзите через пролив.

По словам Азизи, Россия и Китай всегда поддерживали Иран и сотрудничали с ним в самые сложные периоды. В связи с этим, эти страны будут получать особое внимание при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив, что касается как торговых судов, так и танкеров.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в Ормузском проливе в целях самообороны начинается спецоперация против иранских судов. По утверждению Пентагона, американские военные предпримут действия против кораблей, которые занимаются минированием пролива.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада в Ормузском проливе снята. По его словам, это позволит кораблям, застрявшим из-за ограничений, возобновить движение. Республиканец подчеркнул, что Иран вскоре приступит к удалению или детонации оставшихся мин.



