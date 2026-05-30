Срок отца, слова об СВО, проблемы с наркотиками: как живет Никита Ефремов

30 мая актеру Никите Ефремову исполняется 38 лет. Как сложилась личная жизнь артиста, что известно о его политической позиции?

Чем известен Никита Ефремов

Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве в семье известного актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. После окончания Школы-студии МХАТ он с 2009 по 2023 год работал в театре «Современник». Причины своего ухода из театра актер объяснил отсутствием желания продолжать сценическую деятельность.

«Со всеми расстались по-дружески, с „Современником“ в том числе. Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: „Блин, как-то не хочется“. Я долго пытался это исправить», — признавался он.

Ефремов начал свою карьеру в кино в 2004 году с эпизодической роли в сериале «Моя прекрасная няня». Настоящую известность ему принесли комедия «Ненасытные» и фильм «Баллада о Бомбере». Среди других его работ — «Забавы», «Лондонград», «Анна Каренина», «Любовь с акцентом», «Полет», «Нулевой пациент», «Содержанки», «Морозко» и другие.

Отец актера, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, был осужден в 2020 году за смертельное ДТП. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, позже скончался. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд сократил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО.

В одном из шоу Никита Ефремов заявил, что его отец после освобождения из белгородской колонии удивляется изменениям в окружающей обстановке и карьере коллег по цеху.

«Смотрит, говорит, что вокруг одни китайские машины, не узнает. Потом такой: „А что у вас Борисов Пушкина сыграл?“», — рассказал Ефремов-младший.

Он добавил, что Михаил Ефремов чувствует себя хорошо и следит за здоровьем.

Какими зависимостями страдал Никита Ефремов

В марте прошлого года актер заявил о планах снять фильм о зависимости от алкоголя и наркотиков. У него есть личный опыт в этой теме, отметил он.

«Он связан с употреблением веществ, алкоголем и тем, как я остаюсь чистым уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходило с моим отцом. Понимаю, что вроде как я имею право про это говорить», — говорит он.

Актер отметил, что реализовать проект будет сложно из-за ограничений на показ алкоголя в кино. Ефремов не исключил, что найдет художественные средства для воплощения своей идеи. Он также выразил надежду, что фильм не будет излишне романтизировать реальность.

«Оно должно как растение работать, потому что растения удобряются говном, а потом отдают кислород. Вот оно должно так работать: забрать все говно и отдать свет», — поразмышлял о роли кино он.

В 20 лет актер серьезно размышлял о самоубийстве.

«У меня даже действия были с этим связанные. Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка… Сейчас понимаю: мне надо было пройти вот эту боль и отчаяние», — признавался Никита.

Друзья не позволили парню совершить роковую ошибку. Осознав, что не в силах справиться с депрессией самостоятельно, Ефремов обратился к психологу. Специалист помог ему разобраться в причинах проблемы, преодолеть детские травмы и освободиться от зависимостей навсегда.

Как сложилась личная жизнь Никиты Ефремова

Никита Ефремов женился на коллеге Яне Гладких в 2014 году, но через год их брак распался. Артист позже рассказал, что в момент расставания он начал злоупотреблять алкоголем и чувствовал себя жертвой.

«Сейчас я вижу, что мне просто хотелось пострадать, я нашел оправдание тому, что я могу напиться», — рассказал он на YouTube-шоу «Честный развод».

В 2019 году актер начал встречаться с телеведущей и фотомоделью Марией Иваковой. Их отношения продлились до ноября 2021 года.

Сейчас Ефремов состоит в отношениях с дизайнером Ольгой Шурыгиной. Артист признавался, что хочет детей, но у него нет четкого представления о создании семьи.

«Мне для начала нужно проанализировать все, что с этим связано. Вот с детьми, например. Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно этого. Вот сделаю ребенка сейчас — и его ждет вот это все», — сказал он.

Как Никита Ефремов относится к СВО

Когда началась спецоперация, Никита Ефремов был занят в зарубежном фильме «Тетрис», который снимал режиссер Джон С. Бейрд. Съемки проходили в Шотландии, и актер беспокоился, что проект могут отменить или российских артистов исключат из него.

«Мы доснимали какую-то часть фильма в июне 2022 года в Белграде, и тогда я понял, что все будет хорошо и фильм точно выйдет. Все-таки это история про совершенно другое время, хотя я понимаю, что сейчас происходят максимально сложные и неприятные события для всех», — уточнил артист.

Ефремов отмечал, что рад работать за границей, но не стремится в Голливуд. После начала СВО он избегает долгосрочных планов.

При этом артист никогда не говорил свое мнение об СВО.

