Освобожденный в Чехии митрополит вернулся в Россию

Митрополит Иларион (Алфеев), которого чешская полиция отпустила 26 мая после двух дней в изоляторе, прилетел в Москву в ночь с пятницы на субботу, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково. Рейс Turkish Airlines из Стамбула прибыл в 01:22 мск с небольшой задержкой.

Иерарх Русской православной церкви был задержан 24 мая вместе с видеооператором по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы нашли в его машине. Через два дня его отпустили без дополнительных условий, после чего он покинул Чехию.

Обвинения ему так и не были предъявлены. Сам митрополит категорически отвергает свою причастность к незаконному обороту наркотиков.

Ранее митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе без еды. Он отметил, что ему приходилось постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения, из-за этого спать получалось только урывками.

До этого временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита. В МИД России назвали абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха. Отмечается, что операция полиции была проведена на основе анонимного сообщения — это указывает на ее провокационный характер.