Чехии заявлен протест из-за ареста священника РПЦ

МИД РФ выразил протест Чехии из-за задержания митрополита Илариона

Временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Илариона, заявили в МИД России. Там также отметили, что Россия требует незамедлительного освобождения священника.

Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с задержанием 24 мая в Чехии митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева), — говорится в сообщении.

Дипведомство назвало абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха. Отмечается, что операция полиции была проведена на основе анонимного сообщения — это указывает на ее провокационный характер.

Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что митрополит Иларион стал жертвой антироссийской кампании, развернутой властями Чехии. По словам эксперта, власти этих государств неоднократно подчеркивали необходимость противодействия пророссийским структурам, а произошедшая провокация, по его мнению, была лишь «делом времени».

