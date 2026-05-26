26 мая 2026 в 12:52

В РАО назвали лучший возраст для обучения детей иностранным языкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ребенок начинает воспринимать прочитанное вслух рано, но разделение текста на слова и звуки возникает к пяти-шести годам, поэтому раннее обучение чтению и иностранным языкам вряд ли целесообразно, заявила РБК президент Российской академии образования Ольга Васильева. По ее словам, системное освоение второго языка лучше начинать после закрепления навыков родной речи — примерно после четырех лет, когда у ребенка уже есть достаточный словарный запас и умение строить предложения.

Это возраст после четырех лет, когда у ребенка уже есть достаточный словарный запас, умение строить предложения, задавать вопросы и распространенно отвечать на них, рассказывать о ситуации или явлении. Наши психологи говорят о том, что пока ребенок не выучил язык матери, упражнения по иностранному языку не дают должного результата, — сказала она.

Ранее стало известно, что в школах Крыма с 1 сентября вводится система оценки поведения учеников. Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик пояснила, что это поможет детям усвоить понимание дисциплины и социальных норм.

Общество
Ольга Васильева
РАО
иностранные языки
