Стало известно, за что судили певца Алексея Глызина

Суд взыскал долг и штраф с Алексея Глызина за нарушение авторских прав

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Арбитражный суд взыскал с певца Алексея Глызина задолженность и неустойки по иску Российского авторского общества (РАО), сообщает РИА Новости. С артиста взыскано 115 тысяч рублей основного долга, более 86 тысяч рублей неустойки, 50 тысяч рублей штрафа за несвоевременное предоставление отчетности, а также около 230 тысяч рублей дополнительной неустойки.

Кроме того, суд обязал Глызина выплачивать по 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 23 декабря 2025 года до полного исполнения обязательств. Ранее суд уже взыскивал с артиста более 112 тысяч рублей задолженности и около 58 тысяч рублей неустойки по аналогичному иску РАО.

Иск РАО был подан в марте и рассмотрен в упрощенном порядке. Поводом для разбирательства стало исполнение песен «Ты не ангел» и «Поздний вечер».

До этого певица Анна Асти добилась в суде выплаты 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам». Изначально сторона певицы требовала более крупную компенсацию, однако суд снизил сумму и частично удовлетворил требования.

Шоу-бизнес
Алексей Глызин
суды
РАО
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
