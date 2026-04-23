Незаконное использование хита принесло Анне Асти полмиллиона рублей

Певица Анна Асти добилась в суде выплаты 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам», пишет Telegram-канал «112». Артистка обратилась с иском к продюсеру шоу «МузЛофт» Сабине Алиевой.

Поводом стало использование ее хита в программе. Изначально сторона певицы требовала более крупную компенсацию, однако суд снизил сумму и частично удовлетворил требования. В деле также упоминался актер Станислав Ярушин, однако позднее представители исполнительницы отказались от претензий к нему.

Ранее суд по иску Виктории Олейниковой, наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, заслушал показания двух свидетелей. Истец требует признать за ее отцом авторские права на тексты 16 композиций. В суде выступили Андрей Цепов, придумавший название коллектива, и Андрей Якушин из дуэта «Прощай, молодость!», который долгое время выступал на разогреве.

До этого эксперт Василий Терлецкий подтвердил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. По его словам, в законодательстве прямо прописано, что произведения, созданные с помощью технических средств, предполагающие творческий вклад, охраняются авторским правом.