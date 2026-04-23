Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 21:16

Незаконное использование хита принесло Анне Асти полмиллиона рублей

Анна Асти Анна Асти Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Анна Асти добилась в суде выплаты 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам», пишет Telegram-канал «112». Артистка обратилась с иском к продюсеру шоу «МузЛофт» Сабине Алиевой.

Поводом стало использование ее хита в программе. Изначально сторона певицы требовала более крупную компенсацию, однако суд снизил сумму и частично удовлетворил требования. В деле также упоминался актер Станислав Ярушин, однако позднее представители исполнительницы отказались от претензий к нему.

Ранее суд по иску Виктории Олейниковой, наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, заслушал показания двух свидетелей. Истец требует признать за ее отцом авторские права на тексты 16 композиций. В суде выступили Андрей Цепов, придумавший название коллектива, и Андрей Якушин из дуэта «Прощай, молодость!», который долгое время выступал на разогреве.

До этого эксперт Василий Терлецкий подтвердил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. По его словам, в законодательстве прямо прописано, что произведения, созданные с помощью технических средств, предполагающие творческий вклад, охраняются авторским правом.

Шоу-бизнес
Анна Асти
Станислав Ярушин
авторские права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.