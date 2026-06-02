Мирошник рассказал о реакции Красного Креста после поездки в Старобельск

Мирошник рассказал о реакции Красного Креста после поездки в Старобельск Мирошник: МККК выразил соболезнования после посещения Старобельска

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК), посетившая Старобельск в Луганской Народной Республике, выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией, завил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Представители международной гуманитарной организации ознакомились с ситуацией на месте.

МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии. Остальные выводы делегатов должны войти в их конфиденциальные доклады, которыми будут информированы стороны конфликта и руководство МККК, — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что более 40 пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске остаются на амбулаторном лечении, заявил врио министра здравоохранения региона Олег Валиев. По его словам, среди таких пациентов 18 несовершеннолетних.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Там постоянно находились дети. Украинские власти об этом прекрасно знали, но все равно нанесли удар, уточнил он.