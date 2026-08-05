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05 августа 2026 в 01:41

В Домодедово ликвидируют последствия разлива химвеществ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Домодедово продолжается ликвидация последствий разлива химических веществ, который произошел в результате прилета БПЛА и тушения пожара, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. По ее словам, для нейтрализации опасных соединений использовали специальные бактерии и пеногасители.

В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов, — написала Хрусталева.

По словам Хрусталевой, по периметру склада создан песчаный вал, а ближайшие ливневые стоки закрыты, чтобы не допустить распространения загрязнений. Жителей попросили временно отказаться от купания, рыбалки и использования речной воды, при этом водопроводная вода, как уточняется, соответствует санитарным нормам.

Ранее соощалось, что массовая гибель рыбы произошла в водоемах в Белых Столбах городского округа Домодедово. По мнению очевидцев, в экологической катастрофе виноваты расположенные поблизости склады.

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