Подмосковные водоемы превратились в «рыбные кладбища»

Массовая гибель рыбы произошла в водоемах в Белых Столбах городского округа Домодедово, сообщили местные жители в социальных сетях. По мнению очевидцев, в экологической катастрофе виноваты расположенные поблизости склады.

По их словам, первым пострадал небольшой ручей, после чего загрязнение распространилось в сторону деревень Михеево, Степанчиково и Проводы, где появилась странная пена. Жители утверждают, что в районе невозможно находиться из-за смрада от погибшей рыбы. Авторы публикации также заявили, что в деревне Кутузово ручей впадает в реку Гнилуша с большим прудом, в котором погибло все живое.

Ранее появилась информация, что состояние реки Сунжа в Ингушетии, нарушенное канализационными сливами, может грозить региону экологической катастрофой. Власти анонсировали рейд на водном объекте с участием волонтеров.

До этого в пресс-службе правительства России сообщили, что сразу 100 пляжей Анапы получили разрешение на работу, еще 12 объектов ожидают заключения экспертов. Параллельно с этим ведутся мероприятия по устранению загрязнений от нефтепродуктов, попавших в акваторию после аварии с танкерами в Керченском проливе.