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02 августа 2026 в 19:16

Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали

Наехавшего на шестилетнюю девочку в Саратовской области судоводителя задержали

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Наехавшего на шестилетнюю девочку в Волгоградском водохранилище судоводителя задержали, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В отношении 54-летнего жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 1 августа нетрезвый водитель катера «Волжанка» в акватории водохранилища в Марксовском районе на большой скорости наехал на ребенка. Девочку с травмами госпитализировали. Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности движения на водном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в результате столкновения катера и лодки на реке Амур погиб один человек. Инцидент произошел в ночь на 2 августа около пристани города Амурска: лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали, когда в нее врезался катер.

До этого спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края. Это произошло на третий день поисковых работ.

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Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали
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