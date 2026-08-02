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02 августа 2026 в 19:58

Тысяча мигрантов осаждает центр временного содержания в Сеуте

Тысяча нелегалов разбила лагерь возле переполненного центра в Сеуте

Мигранты в Сеуте Мигранты в Сеуте Фото: Jesús Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Свыше тысячи нелегальных мигрантов собрались у центра их временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в надежде попасть внутрь, передает агентство EFE. Само заведение сейчас сильно переполнено и не справляется с потоком прибывающих людей.

Из-за отсутствия свободных мест сотни иностранцев вынуждены жить прямо под открытым небом, разбивая стихийные лагеря в соседней горной местности. Большинство из них составляют выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Ближайший к учреждению пляж также оказался полностью оккупирован прибывшими нелегалами. При этом силовые структуры усиленно патрулируют район и непрерывно следят за обеспечением безопасности около здания.

Обстановка остается крайне напряженной после того, как группа мигрантов пыталась силовым путем ворваться на территорию объекта. До этого тысячи человек добрались до Сеуты вплавь или пешком в обход волнолома на границе с Марокко, из-за чего власти Испании привлекали к охране порядка военных.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри Блока.

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Сеута
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беспорядки
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