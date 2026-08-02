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02 августа 2026 в 20:25

Бурляев предположил, каких политиков могут отстранить от власти

Бурляев: политиков с русофобскими настроениями могут отстранить от власти

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: АГН «Москва»
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Чиновников с русофобскими настроениями могут отстранить от власти в России, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев. Также, по его мнению, руководящие должности рискуют потерять политики с прозападной точкой зрения.

Я ощущаю то, что я ощущал все эти перестроечные годы, да и до перестройки — латентную русофобию у людей, которые стоят у рычагов власти. Они больше на Европу смотрят, чем на свой народ. Им надо перестраиваться, иначе они будут отстранены от руководства [в России], — убежден деятель культуры.

Бурляев напомнил, что многие годы говорил о необходимости формирования суверенной культурной политики. По его словам, это мнение не разделялось, однако ситуация кардинально изменилась после подписания президентом Владимиром Путиным указа о сохранении традиционно-нравственных ценностей.

То, о чем я твердил, было услышано на высшем уровне и стало основой государственно-культурной политики. Россия уже взяла курс — и президент об этом говорит — на традиции и на их сохранение, на духовно-нравственные ценности, — заключил артист.

Ранее Бурляев заявил, что после прихода во власть на всех уровнях участников специальной военной операции произойдет очищение России. По его словам, именно фронтовики, умеющие отстаивать и говорить правду, сформируют будущее страны.

Культура
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