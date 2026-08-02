Путин поздравил десантников и ветеранов с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к бойцам и ветеранам Воздушно-десантных войск по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства высоко оценил личные качества военнослужащих и богатые исторические традиции «крылатой пехоты».

Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в рядах этого рода войск во все времена служили исключительно сильные духом и несгибаемые люди. В завершение верховный главнокомандующий выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью защищать суверенитет государства, и пожелал военнослужащим и их семьям благополучия и успехов.

Ранее Путин обратился к работникам и ветеранам железнодорожной отрасли с поздравлениями в честь профессионального праздника. В видеообращении он подчеркнул роль РЖД в развитии страны и вклад в обеспечение СВО.