Путин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали в России

Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом активно продолжается, заявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня железнодорожника. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие транспортной системы страны.
Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, — уточнил российский лидер.
Реализация этого масштабного проекта станет важным этапом в модернизации транспортной системы России. Она позволит вывести пассажирские перевозки на качественно новый уровень.
Кроме того, в выступлении Путин акцентировал внимание на том, что железнодорожники России успешно адаптируются к современным вызовам. Они внедряют в свою работу передовые решения в области электронной логистики и цифровизации сервисов.
Ранее президент России в видеообращении поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным днем, поблагодарив за профессионализм, верность закону и преданность Родине. Он также подчеркнул их значимый вклад в обеспечение задач специальной военной операции.