Путин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали в России Путин: строительство первой в РФ высокоскоростной магистрали идет полным ходом

Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом активно продолжается, заявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня железнодорожника. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие транспортной системы страны.

Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, — уточнил российский лидер.

Реализация этого масштабного проекта станет важным этапом в модернизации транспортной системы России. Она позволит вывести пассажирские перевозки на качественно новый уровень.

Кроме того, в выступлении Путин акцентировал внимание на том, что железнодорожники России успешно адаптируются к современным вызовам. Они внедряют в свою работу передовые решения в области электронной логистики и цифровизации сервисов.

Ранее президент России в видеообращении поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным днем, поблагодарив за профессионализм, верность закону и преданность Родине. Он также подчеркнул их значимый вклад в обеспечение задач специальной военной операции.