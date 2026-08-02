Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 03:06

Путин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали в России

Путин: строительство первой в РФ высокоскоростной магистрали идет полным ходом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом активно продолжается, заявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня железнодорожника. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие транспортной системы страны.

Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, — уточнил российский лидер.

Реализация этого масштабного проекта станет важным этапом в модернизации транспортной системы России. Она позволит вывести пассажирские перевозки на качественно новый уровень.

Кроме того, в выступлении Путин акцентировал внимание на том, что железнодорожники России успешно адаптируются к современным вызовам. Они внедряют в свою работу передовые решения в области электронной логистики и цифровизации сервисов.

Ранее президент России в видеообращении поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным днем, поблагодарив за профессионализм, верность закону и преданность Родине. Он также подчеркнул их значимый вклад в обеспечение задач специальной военной операции.

Власть
Владимир Путин
ВСМ
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогодние праздники в 2026 году стали меньше
Сколько стоит доехать до Новороссийска летом 2026-го по платной М-4 «Дон»
В Приморье частично обрушился мост
КСИР уничтожил несколько американских истребителей
В МИД РФ озвучили, как США принимают решения по Украине
ПВО сбила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ
Путин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали в России
Армении предрекли «абрикосовый кризис» без российского рынка
В Госдуме предложили сделать День знаний выходным
Стрельба в Айдахо унесла жизни трех человек
Госдеп США обратился к американцам на фоне ситуации в Сеуте
В Сеуте предприняли экстренную защиту от плавающих мигрантов
В Красном Лимане заметили малочисленные украинские ДРГ
Стало известно о продолжении чисток среди генералов ВСУ
Средние зарплаты в 25 регионах РФ перевалили за 100 тыс. рублей
В Госдуме призвали платить женщинам за материнство зарплату
Школьникам представили список внеурочных курсов на новый учебный год
Отбеливание зубов: противопоказания, как часто можно делать, вред для эмали
Спасаем детей от плоскостопия. Пять работающих советов врача-ортопеда
Венгрия объявила об отключении единственной в стране АЭС
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.