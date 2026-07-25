Путин обратился к сотрудникам органов следствия в праздник

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным днем, поблагодарив за профессионализм, верность закону и преданность Родине. Он также подчеркнул их значимый вклад в обеспечение задач специальной военной операции.

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону. И конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам — ветеранам следствия, — указал Путин.

Глава государства отметил, что в сложных условиях следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России изобличают неонацистов, диверсантов и их пособников. От их работы, по его словам, зависит состояние законности и борьбы с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.

Путин напомнил о важности накопленного опыта и современных технологий, которые позволяют расследовать самые сложные дела. Он пожелал всем причастным новых успехов в их нелегкой, но необходимой работе.

Ранее Путин поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием со дня создания завода. Он отметил, что за прошедшие годы предприятие воплотило в жизнь смелые конструкторские идеи и наладило выпуск перспективных моделей автомобилей. По его словам, строительство завода стало важным событием в истории российской промышленности и внесло значительный вклад в укрепление экономического и индустриального потенциала страны.