ПВО сбила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации перехвачены и уничтожены летевшие на Москву шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, над какими районами были сбиты дроны и к какому типу они принадлежали.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал Собянин.

Ранее сообщалось, что два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что были ранены мужчина и женщина.

До этого стало известно, что средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что все они были самолетного типа.

Также в результате ударов ВСУ в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово, указали представители оперативного штаба Белгородской области в своих социальных сетях.