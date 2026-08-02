Стрельба в Айдахо унесла жизни трех человек NBC News: стрелок в Айдахо убил из пистолета трех посетителей бургерной

В городе Твин-Фолс (штат Айдахо) неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана быстрого питания. В результате три человека погибли и еще двое получили ранения, информирует NBC News со ссылкой на данные местных властей.

Трагедия развернулась в популярной сети бургерных In-N-Out. К месту происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты и бригады парамедиков, которые оказывали пострадавшим первую помощь.

В настоящий момент полиция ведет активный розыск стрелявшего. Не исключается, что нападавших могло быть двое — такую версию рассматривают правоохранительные органы.

Следователи пока не уточняют личность погибших и не раскрывают детали мотивации преступника. Официальные лица также воздерживаются от комментариев относительно того, находится ли предполагаемый злоумышленник среди убитых или продолжает скрываться.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы жителя многоквартирного дома по несовершеннолетним питбайкерам в Калуге. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону проинформировали, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности всех участников инцидента.