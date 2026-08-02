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02 августа 2026 в 02:01

Школьникам представили список внеурочных курсов на новый учебный год

Минпросвещения предложило школьникам освоение до девяти внеурочных курсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство просвещения России направило в образовательные учреждения методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предлагает школьникам до девяти тематических курсов по выбору.

В числе обязательных к рассмотрению направлений — патриотические часы «Разговоры о важном» для всех классов с 1-го по 11-й, профориентационный цикл «Россия — мои горизонты» (для средней и старшей школы), а также программа «Орлята России», адресованная младшеклассникам. Для учеников 8-х и 10-х классов предусмотрены военные сборы, либо курс начальной военной подготовки.

Кроме того, ведомство советует ввести занятия по финансовой грамотности со 2-го по 11-й класс, а также курсы в рамках концепции исторического просвещения. Отдельные блоки выделены на углубленное изучение математики и естественных наук (5–11-е классы), профильных предметов (7–11-е) и общефизическую подготовку для всех возрастов.

Согласно документу, недельная нагрузка внеурочкой может достигать 10 часов. Однако суммарный объем строго лимитирован: не более 1350 часов за четыре года начальной школы, 1700 часов за пятилетку в 5–9-х классах и 680 часов за два года в 10–11-х классах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в рамках курса «Россия — мои горизонты» ученики 6–11-х классов начнут знакомиться с экономикой, ведущими предприятиями и востребованными профессиями своих регионов. Региональный компонент станет обязательным.

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