Убивал «изящных кошечек»: как маньяк из Балашихи кошмарил Москву и Киев

В России и на Украине на протяжении года орудовал серийный маньяк: сначала он насиловал женщин, а затем стал их убивать. При этом преступник лишал своих жертв глаз. Как сыщики поймали потрошителя и почему его прозвали Лжедмитрием — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств балашихинского маньяка Лжедмитрия

В 1991–1992 годах сексуальный маньяк убил 10 человек. По неподтвержденным данным, количество изнасилованных исчисляется сотнями. Уже после задержания маньяк утверждал, что с 1985 по 1991 год якобы склонил к интиму до 700 женщин в Балашихинском и других районах Подмосковья. Извращенец поджидал своих жертв в темное время суток в малолюдных местах и угрожал им ножом.

7 мая 1991 года балашихинский потрошитель, работавший водителем грузовика, совершил первое убийство. В тот день его попросила подвезти девушка. По пути маньяк предложил ей выпить и заняться сексом. Однако попутчица потребовала у него денег за любовные утехи и пригрозила сообщить в милицию, если он не заплатит. В ответ преступник забил ее до смерти монтировкой. Труп девушки нашли через некоторое время в кустах в окрестностях подмосковного дачного поселка Купавна.

Олег Кузнецов Фото: МУР

В конце 1991 года маньяк в порыве ревности изнасиловал свою возлюбленную на кладбище под Балашихой. Женщина смогла вырваться из лап убийцы и обратилась за помощью в МВД. Придя к нему домой, сыщики не застали там подозреваемого, поговорили с его отцом и оставили повестку. На следующий день преступник сбежал в Киев, полагая, что после распада СССР его не будут искать в другой стране.

Почему оперативники прозвали балашихинского маньяка Лжедмитрием

В Киеве маньяк стал совершать преступления с особой жестокостью, выкалывая своим жертвам глаза. Из материалов уголовного дела следует, что убийцу толкнули на эти зверства кадры из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В нем говорилось о том, что на зрачке глаза убитого якобы остается изображение увиденного перед смертью. Несмотря на то что в фильме данную теорию назвали чепухой, это не остановило злодея.

В Киеве маньяк поселился дома у любовницы. В период с 6 по 27 января 1992 года он заколол ножом четырех женщин. Мужчина насиловал и грабил своих жертв перед смертью, а тела уродовал. Затем он приносил похищенные вещи сожительнице.

Одна из девушек, которую душегуб хотел изнасиловать и убить, сумела сбежать и обратилась в милицию. Она сообщила следователям приметы нападавшего, по которым составили фоторобот. Пострадавшая также рассказала, что мужчина представился ей Дмитрием Фадеевым из Балашихи, за что оперативники прозвали его Лжедмитрием.

В феврале 1992 года киевские милиционеры почти задержали убийцу, но погоня не увенчалась успехом — мужчина скрылся от преследования, уплыв от патрульных по Днепру. Затем он вернулся в Россию.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Как сыщики задержали маньяка Лжедмитрия из Балашихи

Сбежав с Украины, маньяк поселился в квартире новой знакомой в Москве, проживавшей в районе Измайлово. После этого он стал выходить на «охоту» в расположенном по соседству лесопарке. С февраля по март 1992 года преступник расправился с пятью женщинами.

На характерный почерк московского убийцы обратили внимание сыщики из Киева. Они предоставили российским коллегам информацию о «Дмитрии Фадееве из Балашихи». В столице начали распространять фоторобот маньяка. Однажды сотрудникам МУРа повезло: к ним обратилась сотрудница сберкассы на востоке Москвы, которая опознала человека на изображении и предоставила его данные. Женщина заявила, что это 22-летний уроженец Балашихи, которого зовут Олег Кузнецов. Проверив архивы, силовики опешили — именно на этого молодого человека ранее написала заявление девушка, обвинив в изнасиловании.

За квартирой, в которой проживал Кузнецов, установили наблюдение. Но вместо подозреваемого оперативники задержали его подругу, которая наведалась к отцу любовника. В квартире девушки сыщики поставили тревожную кнопку, на которую она должна была нажать сразу после появления мужчины.

Кузнецов пришел к возлюбленной вечером 26 марта 1992 года. Однако она подала сигнал сыщикам лишь после того, как он ушел, заподозрив неладное. Девушка сообщила милиционерам, что видела в окно, как он направился к ближайшей трамвайной остановке. Оперативные группы немедленно бросились проверять общественный транспорт и в одном из трамваев задержали Кузнецова.

Сыщики обнаружили у него нож, а при обыске в квартире, где он проживал, нашли вещи некоторых жертв. На допросе мужчина признался в убийствах и изнасилованиях, которые мог совершать по несколько раз в сутки. Кузнецов также подробно рассказал о преступлениях, которые не были известны следствию, и показал места преступлений. Подозреваемый утверждал, что нападал на молодых женщин, похожих на «изящных кошечек» и напоминавших ему первую возлюбленную, которая его отвергла.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Что известно о жизни балашихинского потрошителя до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Кузнецов родился 30 апреля 1969 года в Балашихе. Его родители рано развелись, и будущий убийца остался жить с отцом и мачехой. Последняя утверждала, что по характеру Олег был спокойным человеком, но очень сильно боялся отца, который нередко его бил и наказывал.

У молодого человека не было психических отклонений, однако он не интересовался учебой, не читал книги, не имел близких друзей и вел замкнутый образ жизни. В школе Кузнецов не мог самостоятельно справляться с проблемами, был неуверенным в себе, но при этом упрямым. Отец считал Олега трусливым, вспыльчивым и очень злым человеком, который часто врал и учился из-под палки.

С десятилетнего возраста Кузнецов увлекался биатлоном, часто ездил на сборы. В это время, как утверждается в криминологическом пособии «Серийные сексуальные убийства», он влюбился в тренера-женщину, старался выделиться на занятиях и быть первым. С 16–17 лет будущий убийца перед выходом на улицу долго простаивал у зеркала, приводя себя в порядок, чтобы понравиться женщинам. Он хотел выглядеть более мужественно, поэтому стал заниматься штангой и употреблял анаболики для наращивания мышечной массы.

После окончания восьми классов Кузнецов пошел в ПТУ и получил специальность мастера резьбы по дереву. Затем он пошел служить в армию, где привлекался к дисциплинарным взысканиям за пьянство и драки с сослуживцами.

После демобилизации будущий убийца сначала устроился на автобазу, а затем водителем в детский дом. В то время Кузнецов проявлял гипертрофированное внимание к представительницам противоположного пола, нередко приставал к ним на улице и вел себя непристойно. Он утверждал, что ему нравятся женщины старше него.

Одна из подруг мужчины рассказывала, что он был ревнивым, не любил, когда ему перечили, и оскорблял ее. Однажды Кузнецов ударил девушку и нередко бил от ярости кулаком в стену. Он рассказывал возлюбленной о трудном детстве и плохих отношениях в семье, из-за чего был зол на женщин.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Что стало с балашихинским маньяком после задержания

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Кузнецова признали вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. При этом специалисты института имени Сербского обнаружили у него органическое поражение центральной нервной системы, гиперсексуальность и склонность к садизму.

Суд признал Кузнецова виновным в серии убийств, изнасилований и приговорил к смертной казни. Вскоре расстрел заменили на пожизненное лишение свободы. С 1999 года маньяк отбывал наказание в ИК-1 особого режима, известной как «Мордовская зона». Он умер в заключении в августе 2000-го в возрасте 31 года. Официальной причиной смерти называется сердечная недостаточность.

Находясь в колонии, Кузнецов отказался от прежних показаний и не признавал свою вину.

«Наверное, думал, что к нему тут сотрудники лучше относиться будут, если он будет кричать, что следствие и суд в отношении него совершили ошибку. Его никто не навещал, никто не слал посылок. С сокамерником почти не общался. Так и умер в одиночестве», — рассказал в беседе с правозащитницей и журналисткой Евой Меркачевой представитель мордовской колонии.

В отличие от других серийных убийц и особо опасных преступников, которых, как правило, хоронят в безымянных могилах, Кузнецов покоится вместе с родственниками на Новодеревенском кладбище в Балашихе.

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