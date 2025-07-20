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20 июля 2025 в 01:00

Пробивал головы, резал тело скальпелем: дружинник месяцами кошмарил Саратов

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В тихом приволжском городе происходят десятки нападений на девушек. Мужчина с чулком на лице бьет их кирпичом по голове и калечит скальпелем, двое погибают. Кем был маньяк, почему он объявил войну противоположному полу и как силовики покрывали злодея — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах и нападениях маньяка в Саратове

В июне в одном из парков Саратова нашли убитой 20-летнюю студентку. Ее труп был буквально истерзан: многочисленные порезы от скальпеля и гематомы, проломленный череп. Рядом с трупом валялся кирпич, который стал орудием убийства. Экспертиза установила, что погибшая была беременной.

Через какое-то время в городе пропала 22-летняя работница одного из местных заводов. Ее труп нашли в центре города. Лицо было обезображено кирпичом, одежда изрезана. У нее остался маленький сын.

Тем же летом маньяк напал на 17-летнюю саратовчанку недалеко от дома, когда она вечером возвращалась с пляжа. Он сбил ее с ног, оглушил, стал рвать одежду и резать кожу скальпелем. В какой-то момент она очнулась и закричала. Тревожные звуки услышали мать девушки и соседи, они выбежали и спугнули преступника.

Еще через какое-то время совсем рядом с местом предыдущего преступления маньяк напал на 20-летнюю девушку. Он ударил ее по голове и изрезал тело. Потерпевшая выжила, но осталась инвалидом.

Зимой маньяк напал на молодую маму. Он оглушил ее чем-то тяжелым, раздел и исколол ножом. В другом месте изрезал старшеклассницу, которой пришлось ампутировать ступни ног. Еще в одном эпизоде после истязаний маньяка девушка лишилась глаза.

Кроме двух убийств, за пару лет отморозок с чулком на голове и со скальпелем искалечил около 40 женщин.

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как шли поиски маньяка

После первого преступления, которое произошло в 1971 году, милиционеры обратили внимание на супруга убитой. Выяснилось, что девушка буквально за неделю до гибели вышла замуж, а беременна была уже восемь недель. Следствие предположило, что муж, например, мог заподозрить молодую супругу в том, что будущий ребенок не от него, и отомстить ей. Он стал главным подозреваемым, хотя и в день убийства был в командировке далеко от Саратова. После последующих нападений молодого человека выпустили, перепроверив его алиби.

Когда саратовские милиционеры поняли, что в городе завелся маньяк со скальпелем, они стали проверять медработников, особенно тех, кто имел раньше проблемы с законом. Но поиски в этом направлении не давали успехов.

На улицы города, и особенно Заводского района, где наиболее часто фиксировалась активность преступника, вышли усиленные наряды милиции и дружинников. Однажды патруль заметил подозрительного парня, прячущегося в тени деревьев и наблюдавшего за прогуливающимися по тропинкам людьми. Заприметив молодую девушку, он пошел за ней.

Молодого человека задержали и доставили в районный отдел милиции по Заводскому району Саратова. И тут, как рассказывал в программе «Следствие вели...» Леонид Каневский, мужчину опознал начальник РОВД Николай Радзинский.

Задержанным оказался 19-летний студент-второкурсник, комсомолец и командир народной дружины Владимир Хаюстов. Парень заявил, что якобы дежурил в сквере и сам следил, чтобы на девушек не напал маньяк, которого он ловил вместе со всем городом. Молодого человека с извинениями отпустили.

Владимир Хаюстов Владимир Хаюстов Фото: Министерство внутренних дел РСФСР

Как убийце помог уйти покровитель из милиции

Через некоторое время Владимира Хаюстова вновь поймали, уже с поличным. Парень, вооруженный скальпелем и с чулком на голове, напал на девушку в частном секторе Саратова недалеко от ее дома. Но на помощь жертве прибежала ее собака. Питомец набросился на преступника и повалил его на землю. На шум сбежались соседи, они скрутили злодея и вызвали милицию.

Но в отделе произошло странное: Николай Радзинский отпустил Хаюстова, а затем объявил коллегам, что тот якобы совершил побег. Оказавшийся на воле преступник понял, что надо уезжать из города, но денег у него не было, и он решил добыть их у случайной прохожей.

Хаюстов привычным образом ударил кирпичом случайно встретившуюся ему на пути женщину, но вместо дальнейших издевательств забрал у нее бумажник. Пострадавшая быстро очнулась, позвала на помощь мужа (нападение произошло рядом с ее домом) и внезапно увидела обидчика на остановке междугородних автобусов неподалеку.

Вскоре семейной паре встретился наряд милиции, и Хаюстова задержали вновь. На этот раз ему не удалось убежать.

Что известно о маньяке со скальпелем

Подробностей о ранних годах Владимира Хаюстова мало. Известно, что рос он в обычной советской семье. В поле зрения милиции молодой человек впервые попал в 1969 году, когда вырвал сумочку у девушки. Когда парня задержали, сотрудники Заводского РОВД Саратова вместо привлечения его к уголовной ответственности за грабеж оформили своим общественным помощником.

Вместо колонии молодой человек отправился учиться в Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Стараниями капитана Николая Радзинского Владимир Хаюстов стал участником народной дружины и тайным агентом своего покровителя, добывающим для него нужную информацию.

Парень участвовал в совместных с милицией рейдах, в том числе и по поиску самого себя. Благодаря этому он сравнительно долгое время оставался безнаказанным, орудуя там, где в момент нападения не было патрулей. История почти как в деле Андрея Чикатило и некоторых других маньяков.

Владимир Хаюстов на опознании Владимир Хаюстов на опознании Фото: Министерство внутренних дел РСФСР

Как рассказывают авторы книги «Феномен российских маньяков», незадолго до серии нападений и убийств Хаюстов влюбился в женщину, которая была старше его. Какое‑то время они встречались, и подруга наградила его венерическим заболеванием. Опасаясь обращаться за медицинской помощью, молодой человек запустил болезнь и из-за этого стал испытывать проблемы в интимной жизни. Парень не смог смириться с этим и начал мстить всем девушкам.

Что стало с маньяком и его покровителем

После поимки Владимир Хаюстов признал вину. Его смогли опознать и некоторые выжившие девушки, хотя тот и маскировался как мог. Например, одна из потерпевших смогла описать приметы маньяка только как худощавого молодого человека с грубым голосом и нередко использующего нецензурную брань.

Суд счел Владимира Хаюстова виновным во всех инкриминируемых эпизодах истязаний и убийств, приговорив его к расстрелу. Вердикт вскоре привели в исполнение.

Из-за дела Хаюстова завершилась карьера Николая Радзинского. Из-за того что офицер милиции покрывал маньяка, его сначала понизили в звании, а затем уволили из МВД.

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