«Глупости сумасшедшие»: полузащитника «Зенита» разнесли за скандал с отцом Пономарев встал на сторону Семака в скандале с полузащитником «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков повел себя глупо в скандале с интервью его отца, рассказал экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев «Газете.Ru». Спортсмен встал на сторону тренера сборной — Сергея Семака.

Глупости со стороны Глушенкова сумасшедшие. Ты такие бабки получаешь — работай над собой, чтобы тобой были все довольны: игроки и тренер <…> Какой-то папа еще вмешивается в эту ситуацию, зачем? Ты же профессионал, огромные деньги получаешь! Я в этой ситуации полностью на стороне Семака, — подчеркнул Пономарев.

Отмечается, что во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова дал интервью, в котором не исключил ухода сына из «Зенита». Возможное решение он объяснил постоянными заменами полузащитника в перерывах.

Ранее экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что поддерживает планы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например, «Зенит» и «Спартак», не согласятся с этим решением, но начнут развивать свои академии.