Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:25

«Глупости сумасшедшие»: полузащитника «Зенита» разнесли за скандал с отцом

Пономарев встал на сторону Семака в скандале с полузащитником «Зенита»

Максим Глушенков Максим Глушенков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков повел себя глупо в скандале с интервью его отца, рассказал экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев «Газете.Ru». Спортсмен встал на сторону тренера сборной — Сергея Семака.

Глупости со стороны Глушенкова сумасшедшие. Ты такие бабки получаешь — работай над собой, чтобы тобой были все довольны: игроки и тренер <…> Какой-то папа еще вмешивается в эту ситуацию, зачем? Ты же профессионал, огромные деньги получаешь! Я в этой ситуации полностью на стороне Семака, — подчеркнул Пономарев.

Отмечается, что во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова дал интервью, в котором не исключил ухода сына из «Зенита». Возможное решение он объяснил постоянными заменами полузащитника в перерывах.

Ранее экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что поддерживает планы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например, «Зенит» и «Спартак», не согласятся с этим решением, но начнут развивать свои академии.

ФК Зенит
футбол
матчи
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.