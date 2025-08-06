Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:19

Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ

Булыкин: «Зенит» и «Спартак» выступят против нового лимита на легионеров в РПЛ

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что поддерживает планы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например, «Зенит» и «Спартак», не согласятся с этим решением, но начнут развивать свои академии.

Немножко будут не согласны, но здесь ничего не поделаешь. Будут больше следить за российскими футболистами, своими академиями, а не покупать иностранцев за большие деньги, иногда даже просто делая трансфер ради трансфера. Нужно воспитывать свою молодежь, поддерживать свои академии, надо им доверять. Если они не могут делать это сами, им помогает Минспорт, — сказал Булыкин.

По его мнению, лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточаться. Булыкин считает, что это поможет подобрать качественный резерв для сборной России.

Я поддерживаю Дегтярева. Пять иностранцев на футбольном поле и десять в заявке — это даже еще много. Я думаю, постепенно будут и это число уменьшать, и мы добьемся хорошего числа российских футболистов, которые будут прогрессировать и постоянно играть. Они станут нашим кадровым резервом для сборной, — добавил Булыкин.

Ранее Дегтярев заявил о планах ведомства ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона РПЛ. Каждый клуб сможет иметь максимум десять иностранцев в заявке, из которых на поле одновременно смогут находиться только пять. Сейчас на сезон можно заявить 13 легионеров, из которых восемь могут выходить в стартовом составе.

РПЛ
футболисты
Михаил Дегтярев
ФК Зенит
