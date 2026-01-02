«Сам себя загубил»: экс-футболист рассказал о скрытом потенциале Аршавина

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не сумел полностью реализовать свой потенциал, заявил бывший футболист «Рубина» Алексей Попов в беседе с «РБ Спорт». По его словам, он обладал уникальными качествами, но не смог раскрыть их в полной мере.

Аршавин был своеобразным игроком. Он не раскрыл свой потенциал до конца. Это был мегафутболист, который мог обыграть двух-трех-четырех человек и сделать момент из ничего. <...> Аршавин был уникальным футболистом, который сам себя загубил, — отметил Попов.

Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» перешел в режим экономии после избрания Константина Зырянова председателем правления футбольного клуба. Он уточнил, что это означает сокращение расходов, однако не обязательно увеличит количество российских игроков в команде.

До этого Аршавин усомнился в возможности участия сборной России в чемпионате Европы 2028 года. Экс-футболист подчеркнул, что вопрос допуска будет решаться не футбольными организациями, а ситуацией на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.