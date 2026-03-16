Опухоль, личная жизнь, популярность у зумеров: как живет Марина Хлебникова

Марина Хлебникова стала известной благодаря песне «Чашка кофею». Что известно о здоровье артистки, как сложилась ее личная жизнь, чем она занимается сейчас?

Правда ли, что у Хлебниковой обнаружили новообразование на челюсти

Telegram-канал «112» сообщил, что у певицы Марины Хлебниковой выявили доброкачественное образование на нижней челюсти. По его данным, артистке предстоит сложная операция.

Как пишет канал, врачи предупреждают, что без своевременного лечения возможны серьезные последствия. Авторы отмечали, что есть риск, что лицо станет асимметричным, челюсть может изменить форму, а зубы — повредиться.

При этом концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс развеял слухи о проблемах со здоровьем певицы. По его утверждениям, артистка регулярно выступает на сцене и приобретает все большую популярность среди молодежи.

«У Марины концерты каждую неделю — все видео есть в соцсетях. И много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярной у зумеров», — поделился Прайс.

Он обратил внимание, что слухи о проблемах со здоровьем Хлебниковой появляются не в первый раз. Концертный директор вспомнил, что этой весной появлялась информация о госпитализации артистки в предсмертном состоянии, хотя она в этот момент летела в самолете на выступление на Дальнем Востоке.

Как сложилась личная жизнь Хлебниковой

На протяжении 10 лет Марина Хлебникова жила в гражданском браке с бас-гитаристом и звукорежиссером Антоном Логиновым, который позднее стал ее концертным директором и работал с артисткой, в том числе после расставания.

В 2017 году Антон Логинов столкнулся с инсультом, после чего Марина Хлебникова забрала его к себе в Москву и взяла на себя заботу о бывшем муже. В октябре 2018 года Логинов совершил самоубийство.

Вторым мужем артистки был гендиректор звукозаписывающей компании «Граммофон рекордс» Михаил Майданич. В 1999 году у пары родилась дочь Доминика. В 2005 году супруги развелись.

Чем сейчас занимается Хлебникова

Как подтвердил концертный директор певицы, она продолжает свою творческую деятельность. Осенью прошлого года хит Хлебниковой «Чашка кофею» вновь стал популярным благодаря интернету. Композиция звезды 1990-х понравилась зумерам, и они начали снимать на нее короткие видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Хлебникова регулярно обновляет свою страницу в VK, где публикует свежие новости и афиши предстоящих выступлений. Она также отвечает на публикации журналистов, которые обвиняют ее в пластических операциях и алкоголизме.

«Вся страна каждую неделю видит меня на концертах, я постоянно даю интервью. Не делала ни одной пластической операции и не пью много лет, но этим „журналистам“ лень даже проверять информацию», — писала Хлебникова, сделав репост материала одного из изданий.

Марина выступает в сборных концертах с коллегами из 1990-х. Также она дает сольники на корпоративах и в клубах. Одно из таких выступлений, где Хлебникова исполняет песню «Чашка кофею», завирусилось в Сети. Теперь зумеры снимают рилсы на эту композицию.

